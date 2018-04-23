Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2008 yılında Almanya'da konser veren Tarkan, basın mensuplarının da bulunduğu kuliste hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti.

GÖZ TEMASI BİLE KURMADI

10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı. Videoda Tarkan hayranı Pınar Dilek, "Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?" diyerek utana sıkıla Tarkan'dan ricada bulunuyor. Megastar, göz teması bile kurmadan genç kızla poz veriyor.

NEREDEN NEREYE...

Ve yıl 2018... Pınar Dilek fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiği ve hayranı olduğu Tarkan'la evli ve bir çocuk bekliyor.