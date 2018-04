Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peş peşe biten dizilerin ardından bu sezon veda edecek diziler de açıklandı. Vatan yazarı Oya Aydoğan bitecek dizileri kaleme aldı.

İşte o yazı;

Her ne kadar kar göremesek bile kışı geride bıraktık. Mayıs ayıyla beraber ekranın rengi değişmeye başlar. Sezon finaline yürüyenler, final yapacak diziler ve yaza hazırlanan diziler birbirine karışacak. Bu yıl son 5 yıla göre ekran bereketli bir dönemden geçti.

Gelecek sezona devam edecek pek çok proje var. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur, Söz, Yasak Elma eylül sezonunda devam edecek. Ancak Siyah Beyaz Aşk reytinglerde düşüşe geçti. Birkaç hafta içinde final yapıp veda edecek dizilerin başında yer alıyor. Atv’de 8. Gün zaten final dedi. Ezcümle; Show, Star ve Fox eylül ayında pazartesi akşamı yüksek reytingli dizileriyle yola çıkacak. Kanal D ve atv ise yepyeni dizileriyle görücüye çıkacak. TRT 1 pazartesi yarışına sezonda yeni bir diziyle girecek mi bilinmez ama yeni diziler için şimdiden hazırlıkların başladığı haberi kulağıma geldi. Salı akşamları ekrana gelen Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetler eylül ayında devam edecek diziler. Ancak Mehmed: Bir Cihan Fatihi haftaya final yapıyor. Eylül sezonunda Kanal D, Show TV, TRT 1 yeni dizi hazırlığına şimdiden başladı bile... Çarşamba akşamı Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz arasındaki reyting savaşıyla geçiyor. Show TV’de ise Güldür Güldür Show var. Kanal D, Star TV, Fox TV sezona çok daha güçlü projelerle hazırlanmalı. Aksi taktirde yeni sezonda da çarşamba akşamları aynı şekilde devam eder.



Vatanım Sensin bitiyor

Perşembe akşamları Bizim Hikaye, Mehmetçik: Kut’ül Amare, Avlu, Servet, Kanatsız Kuşlar, Vatanım Sensin ekrana geliyor. Eylül sezonunda Bizim Hikaye, Mehmetçik, Avlu devam eder. Ancak Vatanım Sensin haftaya bitiyor. Servet’in aldığı bu düşük reytinglerle devam etmesi zor. Kanatsız Kuşlar tam bitti derken yeniden canlanıyor. O nedenle Kanal D, Show TV, atv yeni sezona daha güçlü hazırlanacak. Cuma akşamları Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Aşk ve Mavi, Payitaht Abdulhamit yayınlanıyor. Kanal D, Star, TRT 1, atv rahat. Çünkü cuma reytingleri oldukça iyi. Ancak Fox TV ve Show TV’nin bu zor güne çok iyi hazırlanması gerekiyor. Cumartesi akşamı Yeni Gelin, İnsanlık Suçu, Fazilet Hanım ve Kızları, Adı Zehra, Kalk Gidelim yayınlanıyor. Yeni Gelin sezona devam edecektir. Yalnız diğer diziler risk altında! Kalk Gidelim, İnsanlık Suçu yazın devam eder ama sezona güçleri kalacak mı zaman gösterecek. Show TV dışında tüm kanalların cumartesi için sıkı hazırlanması gerekiyor. Pazar akşamları Savaşçı, Çocuklar Duymasın, Jet Sosyete, Cennetin Gözyaşları, Tehlikeli Karım, Aslan Ailem dizileri var. Sezona kesinlikle devam edecek dizi Savaşçı. Diğerleri için tehlike çanları çalıyor. Çocuklar Duymasın yazın devam eder ama eylül sezonuna enerjisi kalacak mı onu zaman gösterir. Pazar akşamı içinde tüm kanalların iyi hazırlanması gerekiyor.



TV8 diziler yapıyor

Ezcümle; yeni sezona devam edecek çok dizi var. Kanallar rahat görünüyor ama reyting aslanın midesinde, her an her şey değişebilir. O nedenle bomba gibi hazırlanmaları şart. Bir de bu düzene şimdi TV8 ekleniyor. Yeni sezonda diziler yapmaya hazırlanan kanal başta biraz zorlansa bile eğer bu kararın arkasında durur, çabuk pes etmez ve iyi projeler sunarsa uzun vadede karşılığını alacaktır. İzleyici TV8’de dizi izlemeye alışık değil! O nedenle TV8’in gelecek sezon en çok ihtiyacı olan şey sabır olacak. Mayıs ayı gelirken ekranda yeniden kartlar dağıtılıyor. Bakalım, eylül ayına en iyi hangi kanal hazırlanacak?