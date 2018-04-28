Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Turabi kavga izle, Survivor izle, Turabi diskalifiye oldu mu? Survivor'da bu hafta heyecanlı dakikalar yaşanacak. Turabi'nin kavgası Survivor'a damga vuruyor. Adem ile kavgasının ardından yine uyarı alan Turabi diskalifiye oldu mu? Survivor Turabi kavgası izle. Survivor Turabi'ye ne oldu. Survivor Turabi son dakika haberleri burada. İşte Survivor Turabi Hakan kavgası ve Survivor Turabi diskalifiye oldu mu son dakika haberleri.

Survivor Turabi diskalifiye oldu mu?

Survivor Turabi diskalifiye oldu mu? Survivor Turabi son durumu ne? Turabi kiminle kavga etti? Survivor 57. yeni bölümünde Turabi'nin Anıl'a omuz atması ve ardından Hakan'ın tepki vermesi damga vuruyor. Ardından Turabi Hakan'a küfürler yağdırıyor. Çirkin sözleri duyan Ilıcalı Turabi'yi sert bir dille uyarıyor. Turabi hakkında akşam karar vereceğini söylüyor. Peki Survivor Turabi diskalifiye oldu mu? olacak mı? Cevabı akşama netleşecek.

SURVİVOR TURABİ KAVGA İZLE

TURABİ, ACUN ILICALI'DAN TEPKİ GÖRDÜ

Cumartesi akşamı yayınlanacak bölüme Turabi gerilimi damga vurdu. Fragmana yansıyan görüntülerde, kendi alanlarında parkurdaki mücadeleyi izleyen gönüllüler takımının arkasına gelen Turabi, Anıl'a omuz attığı omuzun ardından tartışmanın başlamasına neden oluyor. Tartışmada, Anıl'ı savunan Hakan, Turabi'nin küfürlerine maruz kalıyor. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Turabi'yi en başta uyardığını ancak Turabi'nin kendi kurallarını koymayı tercih ettiğini ifade ederek konuyla ilgili akşam bir karar verileceğini ifade etti.





SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta ünlüler takımı 2 kez dokunulmazlığı kaybederek, takımlarından arkadaşlarını potaya koydular. İlk dokunulmazlığın ardından takım kararıyla belirlenen isim Sahra oldu ve Sahra birinci eleme adayı oldu. İkinci ismi ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Elif belirledi ve Elif, Adem'in ismini verdi. Üçüncü aday ise ikinci dokunulmazlık oyununun ardından takım kararıyla Mustafa Kemal oldu. Böylelikle eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olarak belirlendi. Dün akşam gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık oldu. Sahra böylelikle Survivor'a veda etti.