Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen festivale 8 bin kişi katıldı. Kemer Country’de “büyüklere oyuncaklar” konseptiyle düzenlenen festivalde, gün boyunca meraklılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sunuldu. Teoman, Fatma Turgut ve Deeperise festivalde konser verdi. Ünlü isimler de festivale akın etti. Motosiklet meraklısı Tamer Karadağlı kızı Zeyno ile alana gelirken, oyuncular Ragıp Savaş ve Pınar Deniz de çeşitli etkinlikleri ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi.