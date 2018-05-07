Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündemin önemli ve sıcak gelişmelerinin ekrana geleceği Kanal D Haber, hafta içi her gün 19.00’da. Buket Aydın “İçimde gerçekten büyük bir heyecan var. Bu yeniliğin heyecanı. Ne kadar güzel bir duygu olduğunu tarif edemem. Aynı zamanda büyük sorumluluk aldığımın farkındayım” dedi.