Gündemin önemli ve sıcak gelişmelerinin ekrana geleceği Kanal D Haber, hafta içi her gün 19.00’da. Buket Aydın “İçimde gerçekten büyük bir heyecan var. Bu yeniliğin heyecanı. Ne kadar güzel bir duygu olduğunu tarif edemem. Aynı zamanda büyük sorumluluk aldığımın farkındayım” dedi.
Kanal D de yeni dönem başlıyor
07.05.2018 - 08:42 | Son Güncelleme: 07.05.2018 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tecrübeli haber spikeri Buket Aydın, bugün Kanal D Haber’de izleyici ile buluşacak
Etiketler : kanal d,
559144 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/559144.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER