Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile bu akşam nikâh masasına oturdu.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIYLA EVLENDİ

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan İbrahim Büyükak, çocukluktan bu yana birlikte olduğu Nurdan Beşen ile bu akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda nikâh masasına oturdu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR: BUGÜN O GÜN

Mutlu çift, güzel haberi sosyal medyadan ''Bugün o gün'' notuyla sevenleriyle paylaştı. Çiftin düğünü bu akşam aile dostları ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti.