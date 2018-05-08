Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakıcının bulunması için dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yardım isteyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “İki yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından istismara uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!..” Ailenin, arkadaşlarına güvenerek ‘çalışma izni olduğu düşüncesiyle’ bir bakıcı tuttuğu ancak çocuğun şiddet gördüğü belirtildi. Olayla ilgili olarak aile tarafından dava açıldı. Ancak bakıcının bulunamadığı, hatta kadının kocasının aileyi tehdit ettiği iddia edildi. Bu arada dün sosyal medyada bakıcı kadın ile kocasının fotoğraları büyük bir hızla yayıldı. Kadın ve kocasının bulunması için yardım istendi.