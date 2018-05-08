Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Kadın' dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabı üzerinden iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve bu anlara ait kamera görüntülerinin ortaya çıktığını duyurmuştu.

Özge Özpirinçci'nin yeğeninin başına gelen skandal sosyal medyayı ayağa kaldırırken, şiddet görüntülerinin ardından bakıcı kayıplara karışmıştı.

ÖZGE'DEN TEŞEKKÜR

Söz konusu bakıcı bugün yakalandı. Haberi instagram'dan duyuran Özpirinçci, "Yeğenime şiddet uygulayan kadın yakalandı. Bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim! Bir daha böyle bir yardımı kimsenin istemek zorunda kalmaması dileğiyle. Konu yargıya intikal ettiği için basının bu süreçte hassasiyetini rica ediyorum. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.