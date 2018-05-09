Acun Ilıcalı, geçen gün birleşme partisine Aleyna Tilki ve pazar günü dünya evine giren İbrahim Büyükak'ın konuk olacağını açıklamıştı. Ilıcalı şimdi de,gelecek bölümlerde ekrana gelecek birleşme partisinin ilk görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Acun Ilıcalı'nın paylaşımlarında Birsen, Merve ve Adem'in şarkı yarışmasındaki performansları yer alıyor.
JÜRİ OLACAKLAR: Birleşme partisine katılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şarkı yarışmasında jürilik yapacak. İbrahim Büyükak ise yarışmacılarla eğlenmenin yanı sıra jüri olacak.
ADAYA GELDİLER: Yeni evli İbrahim Büyükak eşi Nurdan Beşen'le Dominik Adası'na gitti. Acun Ilıcalı, uçaktan indikten sonra çiftle olan fotoğrafını "Portekiz manzarası" notuyla paylaştı.