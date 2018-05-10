Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Medya'nın dünyaya açılan yüzü Acun Medya Global, daha önce 'X Factor' ve 'Got Talent' (Yetenek Sizsiniz) formatlarının dünyaya pazarlanmasında önemli rol oynayan Yunan televizyon yöneticisi George Levendis'le anlaştı.

ULUSLARARASI OPERASYONLARI YÖNETECEK

Levendis, Acun Medya Global bünyesinde COO olarak görev yapacak ve uluslararası operasyonları yürütecek. Daha önce Sony ve Yunan kanalı Antenna TV'de önemli görevlerde bulunan George Levendis, geçmişte 'X Factor' yarışmasının da jürilerinden biriydi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ: HEYECANLIYIM

Yeni görevi hakkında konuşan Levendis, Acun Medya bünyesine dahil olmakla ilgili çok heyecanlı olduğunu belirtirken, Türkiye'nin içerik üretimi namına dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu, Acun Medya'nın da bu üretimin anahtar noktalarından biri olduğunu ekledi.