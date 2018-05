Türkiye Gazetesi

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yazar kimliğiyle de hayranlarının karşısına çıkan Başak Sayan, kendisiyle ilgili merak edilenleri Mag dergisi için anlattı. Yaprak Dökümü dâhil, bugüne kadar çok sayıda diziyle karşımıza çıkan Sayan, anneliği ve oyunculukla ilgili şöyle konuştu:

Hayat benim için Milan ve Ares’ten önce ve sonra diye ikiye ayrılıyor. Dünyaya bakış açım, önceliklerim, hayattan beklentilerim, yaşayış tarzım, hedeflerim, hırslarım, çabalarım... Şimdi her şeyden önce onlar geliyor ve ne yaparsam yapayım onlar için yapıyorum.

İkiz anneliği bitmek bilmeyen bir vicdan azabı. Birini kucağıma alsam diğeri istiyor ve birini biraz fazla tutsam suçluluk duyup diğerini kucaklıyorum. Her şeyi eşit yapmaya çalışıyorum. Bunun dışında çok fazla efor, çaba ve yorgunluk demek çünkü her şey iki katı fazla.

Dizi sektörü inanılmaz gelişti, çok iyi teknik ekiplerimiz var. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar az zamanda bu kadar iyi çalışan ekipler bulamazsınız.

Ne yazık ki, kendisine çok yatırım yapmayan bir kitle var oyunculukta. İleride bunun değişeceğini ümit ediyorum.

Önümüzdeki sezon yeniden ekranlarda olacağım.

Yazarlık ve oyunculuk konusunda; ne birini ne diğerini seçebilirim, ikisini de yapmadan duramam. Sadece bazen biri bazen diğeri ön plana çıkabilir ama bu diğerinden vazgeçtiğim anlamına gelmez.

HAYAT ÇOCUKLARLA GÜZEL

“Her an ikizlerle olmak çok keyifli” diyen ünlü oyuncu Başak Sayan “Sabahları uyandıklarında inanılmaz tatlı oluyorlar. Odalarından içeri girdiğimde beni görür görmez yüzlerine yayılan o gülümseme ve sevinç çığlıkları ne olursa olsun, güne güzel başlamama sebep oluyor” dedi.