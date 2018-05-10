Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcı firma Tekden Film, yeni kadın başrol oyuncu arayışına girmişti. Kadın başrol oyuncu seçimi gizlilik içinde yapılan dizinin yeni yıldızının Oya Unustası olduğu öğrenildi. En son ‘Masum Değiliz’ isimli dizide rol alan Oya Unustası, Diriliş Ertuğrul’da yer almanın sevincini Instagram’da paylaştı. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı: Bugün çok başka bir yola adım atıyorum. Bütün yüreğimle ettiğim dualarım neredeyse karamsarlığa kapılacakken cevap buldu, kısmetim beni buldu. Benim için çok sevinçli gelişti her şey ve içinde bulunduğum projeden dolayı çok mutluyum... Çok şükrediyorum. Bir yandan da hayatımda almadığım kadar negatif mesaj almaya başladım. Hiç tahmin etmezdim... Bilmenizi isterim ki, niyetim kimsenin yerine geçmek değildir. Ben sadece bu hikâyenin içinde işini hakkıyla ve yüreğiyle yapmaya gayret eden, bana emanet edilen karaktere inanan bir oyuncuyum.