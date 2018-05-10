Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alişan, Buse Varol'la görkemli bir düğünle evlenmişti. Berkay düğüne katılmamış ve Alişan şarkıcıyı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı.

İkilinin arasının neden açıldığı ortaya çıktı!

''ÖNCE DEMET'E SORMAM LAZIM''

Kanal D'de yayınlanan magazin programı Magazin D'de yer alan iddiaya göre, Alişan düğünden sonra yapılacak olan partide Berkay'ın sahne almasını istedi. Berkay da "Önce Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını verdi. Bu cevaba oldukça bozulan Alişan, Berkay'ı sildi.

Yeni albümü için Berkay'dan aldığı şarkıyı da iade etti. Alişan'ın yakın dostlarına "Berkay'ı tamamen sildim" dediği konuşuluyor.