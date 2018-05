Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir seçim yenilgisi daha almak istemeyen muhalefet partileri, kirli pazarlıklar içerisinde seçim sürecini yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz'' sözlerinin ardından sosyal medyada 'T A M A M' paylaşımları yayınlandı. ​Yıldız Tilbe'nin, sözlerinde ''1-2-3-4 tamam' kelimeleri geçen 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkısı da paylaşıldı. Paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. Ancak CHP şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı.

44 gün sonra yapılacak seçimlerden önce seçim şarkısı arayışında olan CHP, Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istedi.

YILDIZ TİLBE'DEN AÇIKLAMA GELDİ



“Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Ben siyasetin hiçbir tarafında yokum, olmadım. Şarkılarımda olmadı olmayacak. Memleketim için her şeyin hayırlısını dilerim herzaman. Hepsi bu. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız ,bilinki haberim ve iznim yoktur, daha ne diyim. Hiçbir partiyi tutmuyorum, Allah memleketimiz için hayırlısını nasip etsin her zaman, ülkemize birlik huzur versin rabbim her şeyine. Siyasetten nefret ederim.”

LİNÇ BAŞLADI

Yıldız Tilbe bu açıklamalarından sonra sosyal medyada hedef haline geldi. Bazı Twitter kullanıcıları, şarkıyı vermemesi nedeniyle Yıldız Tilbe'ye küfürlü tweet'ler attı.