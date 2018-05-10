Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Didem İnselel, İstanbullu Gelin dizisinde Faruk'la kısa bir dönem yolları kesişmiş Halka İlişkiler uzmanı olarak izleyici karşısına çıkacak. Alımlı ve çekici bir kadın olan Gözde, (Didem İnselel) Faruk'un karşısına sadece iş yapmak için mi tekrar çıkmıştır, yoksa görünenden çok daha fazlasını mı planlamaktadır?

İstanbullu Gelin 49. bölüm

Süreyya eşi için Esma ise oğlu için gözyaşı döküyor. Fikret, Faruk'un başına gelenlerden habersiz yine abisini suçluyor. Bu süreçte Süreyya ile Esma birbirlerine daha da kenetleniyor.

GÖZLER ADEM'DE

Son bölümde arakadan hançerlendiğini hisseden Adem, Faruk'tan hesap soracağını dile getirmişti. İşte bu yüzden gözler Adem'e çevrilmiş durumda... Çaresizce iyi bir haber bekleyen Süreyya, Dilara'nın ağzından bilgi almaya çalışıyor.

ŞOKE EDEN SAHNE!

Tüm aile dağılmış vaziyette Faruk'tan haber almaya çalışırken kapıya gelen birisi Boranlar'a "Çok üzgünüm" diyor. İşte bu andan itibaren başta Esma olmak üzere tüm aile büyük bir yıkım yaşıyor. Şimdi herkesin merak ettiği soru: Faruk öldü mü?