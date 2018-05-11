Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Yükselen Sınıf ABC1 20 Yaş Üstü" başlıklı yazısı şöyle:



"Artık reyting karnesinde en çok bu segment merak ediliyor. Çünkü reklam verenler karnenin bu sayfasını dikkate alıyor.



Nisan ayında buradaki ilk beş sıralaması da şöyle olmuş; TV8, atv, FOX, Star TV ve Show TV...







'Survivor' (TV8) özellikle reklam uzunluğu nedeniyle bu köşeye sıklıkla şikayet edilen bir içerik. Ama hakkını rakamlarla teslim etmeliyiz ki Acun Ilıcalı ektiğini biçiyor. Ve tüketici sınıfı en çok 'Survivor' adasını tüketmeyi seviyor. Ha, hakkını yemeyelim kanalın ikinci parlak işi 'Yemekteyiz' de mönüde yer alıyor."