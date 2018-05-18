Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Eda Taşpınar'ın üvey annesi Hayal Taşpınar 16 Mayıs Çarşamba akşamı vefat etti.

YARIN DEFNEDİLECEK

Teoman Taşpınar'ın eşi olan ve 35 yaşında hayatını kaybeden Hayal Taşpınar'ın cenazesi 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Karazaahmet Şakir'in Camisi'ndeki namazından sonra Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek. Erken yaşta vefat eden Hayal Taşpınar'ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Eda Taşpınar'ın Üvey Annesi Hayal Taşpınar Hayatını Kaybetti

Moda Deniz Kulübü Başkanı Teoman Taşpınar ve eşi Hayal Taşpınar 10 yıllık evliydi. Taşpınar'ın ölüm haberi gazeteye verilen "Acı kaybımız" ilan ile duyuruldu.