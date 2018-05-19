Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Prensi Harry ile evlenen Amerikalı aktris Meghan Markle, çift adına düzenlenen yemeğe giderken giydiği elbise Stella McCartney tarafından tasarlandı.

RESEPSİYONA KATILMAK ÜZERE YOLA ÇIKTILAR

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün evlenen İngiltere Prensi Harry ve Amerikalı aktris Meghan Markle, kendileri için Formole House'da düzenlenen akşam resepsiyonuna katılmak üzere yola çıktı.

YENİ KIYAFETİYLE OBJEKTİFLERİN KARŞISINA ÇIKTI

Prens Harry'nin eşi Meghan'ı Frogmore House'a götürmek için aldığı sırada kameralar, Meghan'ın Stella McCartney tarafından tasarlanan resepsiyon elbisesini görüntüledi.