Bir filmin galasına katılan ünlü yıldız, giydiği kıyafetle bütün dikkatleri üzerine çekti. Filipinli ünlü modacı Michael Cinco imzasını taşıyan ve kelebeği andıran kıyafet, bütün davetlilerin ilgi odağı oldu. Michael Cinco ve yardımcıları, 1994’te dünya güzeli seçilen Hintli oyuncunun kıyafetini düzeltme vazifesini bizzat üstlendi ve ortaya böyle renkli görüntüler çıktı...
Cannes kelebeği
21.05.2018 - 03:37 | Son Güncelleme: 21.05.2018 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hem Bollywood hem de Hollywood’da boy gösteren ünlü aktris Aishwarya Rai Bachchan, önceki gün 71. Cannes film festivalinde boy gösterdi.
Etiketler : cannes,
561065 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/561065.aspx
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