Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir filmin galasına katılan ünlü yıldız, giydiği kıyafetle bütün dikkatleri üzerine çekti. Filipinli ünlü modacı Michael Cinco imzasını taşıyan ve kelebeği andıran kıyafet, bütün davetlilerin ilgi odağı oldu. Michael Cinco ve yardımcıları, 1994’te dünya güzeli seçilen Hintli oyuncunun kıyafetini düzeltme vazifesini bizzat üstlendi ve ortaya böyle renkli görüntüler çıktı...