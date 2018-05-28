Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alacak olan albüm için sabırsızlanan Simge “Anlatacak çok şey ve söylenecek çok şarkı var. Müzik, uzun zamandır uyuyup uyandığım tek şey. 14 ayrı heyecan yaşıyorum ve bu tam tamına 4 yıllık bir emeğin meyvesi. Albümü dinleyicilerle buluşturmak için çok heyecanlıyım” sözleriyle duygularını dile getirdi. Simge’nin albümü DMC etiketiyle 1 Haziran’da yayınlanacak.