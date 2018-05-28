Bütün dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alacak olan albüm için sabırsızlanan Simge “Anlatacak çok şey ve söylenecek çok şarkı var. Müzik, uzun zamandır uyuyup uyandığım tek şey. 14 ayrı heyecan yaşıyorum ve bu tam tamına 4 yıllık bir emeğin meyvesi. Albümü dinleyicilerle buluşturmak için çok heyecanlıyım” sözleriyle duygularını dile getirdi. Simge’nin albümü DMC etiketiyle 1 Haziran’da yayınlanacak.
Simge'nin 1 Haziran heyecanı
28.05.2018 - 03:12 | Son Güncelleme: 28.05.2018 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pop müziğin farklı ve yenilikçi isimlerinden Simge, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve birbirinden farklı 14 şarkının yer aldığı yeni albümü ‘Ben Bazen’i müzikseverlerle paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Etiketler : simge,
562119 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/562119.aspx
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