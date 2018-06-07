Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumali ve Ramazan program esnasında yarışmada kaybettikleri oyunlar ve Cumali'nin 'ormana çağırma' konusunda tartışma yaşadı. Ramazan'ın Cumali'ye 'Benimle düzgün konuşan adam bana ormana gelin diyor. Bu nedir?' demesi üzerine sinirlenen Cumali 'Ramazan tereyağı gibi üste çıkıyorsun sen' şeklinde sert bir yanıt verdi. İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine yarışmacılar aracın durdumasını istedi. Araçtan inen Cumali ve Ramazan'ın Survivor Taksi sunucuları Eray Akıncı ve İsmail Tayfun Tuncer'e şaka yaptığı anlaşıldı.