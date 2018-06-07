Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Haziran Çarşamba reyting sıralamasını birincisi belli oldu. Total'de 1. sırayı Sen Anlat Karadeniz 2. sırayı da Diriliş Ertuğrul oldu. 3. sırada ise İmsak vakitleri oldu.

SEN ANLAT KARADENİZ BİRİNCİLİĞİ ELDEN BIRAKMADI

Total'de 1. sırayı Sen Anlat Karadeniz 11,96 rating ile alırken 2. sıra 9,69 rating alan Diriliş Ertuğrul oldu. 3. sıra 7,55 share ile İmsak vakitleri oldu AB sonuçlarında ise Diriliş Ertuğrul 11,46 rating ile 1. olurken 2.liği 7,39 rating ile Sen Anlat Karadeniz aldı. 3. sıra da 7,08 rating ile Liderler Fox'ta oldu. ABC'de ise 11,59 rating ile Diriliş Ertuğrul 1. 9,46 rating ile Sen Anlat Karadeniz 2. İmsak Vakitleri ise 5,86 rating ile 3. oldu.

6 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2018 TOTAL SONUÇLARI

6 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2018 AB SONUÇLARI