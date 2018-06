Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim gitti? Survivor’da eleme sistemi sil baştan değişiyor. Bu hafta iki eleme konseyi olacak. Survivor’da Kıbrıs için geri sayım başladı. Hızlandırılmış çekimlerle yarışmacıları zorlu bir süreç bekliyor. Oynanan iki dokunulmazlığı birden kaybeden Ünlüler zor durumda. Aralarından birinin adaya veda edeceği netleşti. Oy çokluğu ile Mustafa Kemal bireysel dokunulmazlığın sahibi Adem’in ismini söylemesiyle Turabi ve ikinci dokunulmazlık oyunun kaybedilmesi ile oy çokluğu Merve eleme adayı oldu. Kıbrısa haftalar kala kim hayallerine elveda diyecek. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? Yeni bölümde tansiyon yükseliyor. Mustafa Kemal ile Hakan birbirine giriyor. Hakan’ı zor zapt ediyorlar. Öte yandan müthiş bir ödül kazanan takımı bekliyor. Luis Fonsi konserine gidecekler. Dokunulmazlık oyunun en çok tartışılan konusu Sema’nın yükseklik korkusu sebebiyle oynamak istememesi oldu. Survivor'da kim gitti, kim elendi, Survivor'da adaya kim veda etti, 2018 Survivor elenen isim kim? Survivor tutkunları bu soruların cevabı arıyor. Haberimizden tek tıkla tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. İşte 11 Haziran Survivor eleme

ACUN YENİ ELEME SİSTEMİNİ DUYURDU



Survivor 2018 doksan beşinci bölümde Acun Ilıcalı, ada konseyinde haftada iki eleme olacağını duyurdu. Ilıcalı, 'Yarın dokunulmazlık oyununu oynanacak. Sonrasnda bir dokunulmazlık daha olacak. Ve bu hafta iki eleme olacak' dedi.

SURVİVOR ELEME KONSEYİNDE NELER OLDU?

Turabi: 3. Survivor’um bu kadar yenilgiyi hiç görmedim ama ben her zaman bir çark olarak görürüm Survivor’u bir takım üsttedir bir takım alttadır. Bir takım altta ezilirken diğer takım üstte sefasını sürer ama o çark her zaman dönüyordur. O çark dönücek sıra bize de gelecek bu sefer sefasını biz süreceğiz ezilme sırası gönüllüler takımında olacak. Ne zaman olur ona kesin gözüyle bakamam. Temennim bir an önce olsun.

Sema: Benim atlayamama olayımda şunu isterdim; Murat çok hassas her konuda, Hilmicem de öyle. Damla’yı söylemeye gerek yok kendisi kız kardeşim gibi. Üçünden birinin Hakan konseyde beni bununla vurmadan önce “hayır Hakan o olayda biz hep beraberdik” demesini beklerdim.

ÖDÜL OYUNUN BÜYÜK SÜRPRİZİ NE?

Survivor yeni bölümde Alp Kırşan'ın sunacağı ödül oyununda kazanan takımı büyük bir sürpriz bekliyor. Zorlu parkurda yapılacak ödül oyununu kazanan takım, adalarından ayrılarak Despacito şarkısıyla dünyayı sallayan Luis Fonsi konserine gidecek.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?



Survivor'da Kıbrıs finallerine haftalar kala bir isim daha adaya veda edecek. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımında ilk ada konseyinde ismi en fazla yazılan Mustafa ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem'in ismini söylediği Turabi eleme adayları olmuştu. Pazar akşamı ise konseyde Merve Aydın son eleme adayı olarak gösterilmişti. Son toplu sms oylamasına sonuçlarına göre, Turabi, Mustafa ve Merve Aydın arasında en az oyu alan yarışmacı Pazartesi akşamı Survivor'a veda edecek.

HAKAN- MUSTAFA KAVGASI

Survivor'ın Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Hakan Hatipoğlu oyun sırasında adeta çılgına dönüyor. Ödül oyununda, Mustafa'nın sözlerine tepki gösteren Hakan çok sinirleniyor. Mustafa'nın üzerine yürüyen Hakan yerde duran top sepetini de atmak için almaya çalışırken takım arkadaşları araya giriyor. Hakan'ı durdurmaya çalışan Adem de bu defa Hakan'a sert tepki gösteriyor.

ADEM TURABİ'NİN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ünlüler takımından Turabi Çamkıran, iletişim oyununda Anıl Berk Baki ile karşı karşıya geldiği mücadelede belinden ciddi bir sakatlık geçirdi. Parkurun başında sert bir şekilde düşen başarılı yarışmacı, acılar içinde tamamladığı parkur sonrası kendini yere bıraktı. Turabi ile iki kez sert tartışma yaşayan Adem Kılıçcı, takım arkadaşının sakatlık anı ve sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.

"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"

Adem Kılıçcı, "Sakatlanması hem bizim için hem onun için çok kötü oldu. Çünkü iyi bir yarışmacı, yolunun uzun olduğunu düşündüğüm bir yarışmacı. Burada hayallerinin bitmesini kesinlikle istemem, düşmanımın da istemem. Ben ağlamamak için kendimi zor tuttum. Canı çok acıyordu. Ona rağmen oyunun sonuna geldi. Bir ara bırakacaktı, Anıl da ona doğru yöneldi. Ama kenardan 'devam et' sesleri geldi. Bu nedenle Anıl'ın suçu yok. Ambulansta bana 'Esat abiyi çağırır mısın?' dedi. Esat biye 'Bana bir şey olursa elemeyin' dedi. Anlatırken bile tüylerim bile diken diken oluyor. Zor bir an, Allah yardımcısı oldu" ifadelerini kullandı.