Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti? Survivor 2018'de artık yarışmacılar takım adına değil bireysel olarak yarışıyor. Bu hafta iki eleme olacak. Artık hızlandırılmış turlara geçildi. Kıbrıs'taki büyük final için geri sayım tam anlamıyla başladı. Yeni sistemin ilk dokunulmazlık oyununda kızlarda Nagihan dokunulmazlığın sahibi oldu. Erkekler de Adem dokunulmazlığın sahibi oldu. Her ikiside hem kendilerini koruma altına aldı hem de konseyde isim söylemeye hak kazandı. Oy çokluğu ile konseyde Merve'nin adı çıktı. Adem Hakan'ın ismini söyledi. Nagihan ise Sema'nın ismini söyledi. Yarışmacılar artık bireysel yarışsa da hala kendi takım arkadaşlarını korumak için uğraşıyor. Takım ruhlarını devam ettirmekteler. Turabi ciddi anlamda sakatlandı. Acun Ilıcalı artık oyunlarda oynayamayacak gibi gözüküyor dedi. Ancak doktor Metin Kuş'dan gelecek son karara göre durumu hakkında karar verilecek. Öte yandan Damla'nın ayağı mikrop kaptığı için iltihaplandı. Survivor severler büyük bir heyecan içinde yeni sistemde neler olacak? diye merak ediyor. Hepsinin aklında aynı sorular belirdi. Survivor'da Kim Elendi, Kim Gitti? Survivor Elenen İsim Kim? Sörvayvır kim elendi? Sorvayvir da kim elendi? Acun ılıcalı survivor kim elendi? Dün akşam kim elendi Survivor? Survivorda kim elendi bugün? survivor ada konseyinde kim elendi? Survivor 2018 e kim elendi?

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan ada konseyinde Merve, en çok oyu olarak takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi. Bu hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve eleme konseylerinin ardından, ünlüler takımından Mustafa Kemal Kurt, Turabi Çamkıran ve Merve Aydın eleme potasına çıktı. Bu üç isimden biri 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde adaya veda ertti.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAYBETTİ?

Geçtiğimiz hafta kaybedilen oyunları unutmak isteyen ünlüler takımı bu haftaya da kötü başladı. Peş peşe yaşanan kayıplara “Dur” diyemeyen ünlüler yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti. Karşı takımdan bir eleme adayı çıkarabilmek için son şansları olan ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler bir kez daha konseye giderek programdan elenmesini istedikleri yarışmacıların isimlerini belirledi.