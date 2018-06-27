Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Acı haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

ESAT YONTUÇ'TAN ALPER BAYCIN PAYLAŞIMI

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı ve aynı zamanda ortağı olan Survivor'ın Genel Koordinatörü Esat Yontuç da Instagram hesabından hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Survivor çalışanı Alper Baycın'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Yontuç, 'Rabbim mekanını cennet eylesin canım kardeşim ' notuyla Alper Baycın'ın bir fotoğrafını paylaştı.