Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dominik'te gasp çetesi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper Baycın için, elenen yarışmacılardan duygu dolu mesajlar geldi. Hakan Hatipoğlu, "Sözün bittiği yer. 3 gün önce yan yanaydık Dominik'te" derken Sema Aydemir, "Bütün ekip gibi aylarca Dominik'te emek verdi.

"3 GÜN ÖNCE YAN YANAYDIK DOMİNİK'TE"

Survivor'da elenen yarışmacılardan Hakan Hatipoğlu, "Sözün bittiği yer. 3 gün önce yan yanaydık Dominik'te. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim. Dünya efendisi bir insandın. Çok üzücü, Allah ailene sabır versin" ifadelerini kullandı.

"AYLARCA DOMİNİK'TE EMEK VERDİ"

Sema Aydemir, "Alper... Biz ne kadar emek verdiysek oda bütün ekip gibi aylarca Dominik'te emek verdi. Talihsiz bir saldırı sonucu kaybettik, başımız sağolsun mekanı cennet olsun" dedi.

"AYLARCA DOMİNİK'TE EMEK VERDİ"

Sema Aydemir, "Alper... Biz ne kadar emek verdiysek oda bütün ekip gibi aylarca Dominik'te emek verdi. Talihsiz bir saldırı sonucu kaybettik, başımız sağolsun mekanı cennet olsun" dedi.