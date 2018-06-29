Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018 şampiyonun ödülü ne? Survivor 2018'de yarışmacılar aylarca açlıkla mücadele ederek parkurlarda ter döktü. Hepsi tek bir amaç uğruna yarıştı. Tek bir hayal var oda Survivor 2018'in şampiyonu olabilmekti. Sürprizlerle dolu geçen sezonda sona gelindi. Survivor severler, yarışmacıların fanları onlarla güldü, onlarla ağladı,sakatlıklarını acısını birlikte yaşadı. Survivor 2018'de bu yıl bir ilk yaşadı. Her sene Kıbrıs'a 4 yarışmacı gelirken bu sene Kıbrıs'a 6 yarışmacı geldi. Acun bir çok ülkede Survivor yarışmasını yapıyor ancak Türk Survivor en zor olanı diye açıkladı. Senelerdir ekranlarda olann reyting rekorları kıran yarışmanın en merak edilen konusu Survivor 2018 şampiyonun ödülü ne? Survivor şampiyonun ödülü ne kadar? Şampiyon kaç para alacak? Survivor 2018 büyük ödülü ne? Survivor 2018 ödülü ne? Survivor birincisinin ödülü ne? Survivor ödülü ne kadar 2018? survivor ödül ne kadar 2018, ogeday ne kadar para kazandı, survivor büyük ödül ne kadar 2018? survivor ödülü kaç lira 2018? survivor para ödülü ne kadar 2018 gibi konular yarışmacılar dünyanın en zor yarışmacısına hangi uğurda savaştığı haberimizde.

SURVİVOR GEÇEN SENEKİ ŞAMPİYONU NE KADAR ALMIŞTI?

Acun Ilıcalı Survivor şampiyonuna bu yıl 500 bin lira para verdi. Geçen yılın büyük para ödülü de aynı rakamdı.Adem Kılıççı ile Ogeday Girişken arasındaki yarışta büyük para ödülünü kazanan Ogeday oldu. Survivor şampiyonunu belirleyen SMS oylamasının sonuçlarını Acun Ilıcalı gece yarısından sonra açıkladı. Survivor şampiyonu favori olarak görülen Adem değil, Ogeday oldu. Ogeday girişkin Survivor 2017'deki müthiş performansı ile de hak eden taraftı.

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONUN ÖDÜLÜ NE?

Survivor 2016 birincisinin ödülü de büyük. Para ödülü bu sene yarım milyon. Survivor 2016 birincisi olan isim 500 bin liralık para ödülünü kazanacak.

SURVİVOR'DA EV ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?

'Annenize Sorduk' adlı oyunu oynayan yarışmacılar, vaat edilen evlere sahip olabilmek adına oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı. Oyun esnasında yarışmacıların annelerine sorular soruldu ve yarışmacılar anneleri ile aynı cevabı verdikçe puan kazandı. Bu hem eğlenceli hem de zorlu oyun sonucu Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran ve Hakan Hatipoğlu birer ev kazanırken Murat Ceylan ve Nagehan Karadere de bir daireyi paylaştı.

Öte yandan oyun esnasından eğlenceli dakikalarda yaşandı. Hilmi Cem 'Annenize Sorduk' oyununda "Annen senin öğrenciliğine 5 üzerinden puan verse kaç verir?" sorusuna annesinin verdiği cevabı bilince büyük sevinç yaşadı. Nagehan da 'Annenize Sorduk' oyununda 'Annen en çok hangisini içmeyi sever?' sorusuna verdiği cevap nedeniyle annesine sitem etti. Adem de 'Annenize Sorduk' oyununda "Annen kaç tane aktif futbolcu ismi sayabilir?" sorusuna annesinin verdiği cevabı duyunca Ümit Karan'a isyan etti.

SURVİVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?

2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera

Yayınlandığı ilk sezon Ahmet Utlu tarafından sunuldu. Yarışma sadece on üç bölüm sürdü ve Kanal D'de yayınlandı. Takımlar Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı. 22 Mart 2005 – 27 Haziran 2005 tarihleri arasında yayınlandı. İlk sezonun birincisini hepimiz tanıyoruz aslında.. Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş Survivor tarihinin ilk şampiyonu oldu.

2006 Survivor: Türkiye - Yunanistan

Show TV'de yayınlanan yarışmayı Acun Ilıcalı sunmaya başladı. Takımlar bu defa Türkiye ve Yunanistan olarak ayrıldı. Kazanan ise Derya Durmuşlar oldu ve 250.000 Euro kazandı. Fakat ikinci sezonun şampiyonu olan Derya Durmuşlar 2011 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motorsikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

2007 Survivor: Aslanlar - Kanaryalar

8 Şubat 2007 – 23 Haziran 2007 tarihleri arasında yine Show TV'de yayınlanan yarışmada bu defa Galatasaylı ve Fenerbahçeli isimler yarıştı. Şampiyon ise Kanaryaların lideri Taner Özdeş oldu. Hatırlamayanlar olabilir elbette. Kendisi sonradan All Star'da yarıştı. 2007 yılının şampiyonu 2015 yılında altıncı haftasında elenerek adaya veda etti.

2010 Survivor: Kızlar - Erkekler

Yarışma kırk beş gün sürdü, ödül ise 500.000'di. Yarışanlar "Var Mısın Yok Musun" yarışmacılarından seçildi ve takımlar Kızlar-Erkekler olarak ayrıldı. Finale Merve Oflaz ve İhsan Tarkan kaldı. 2010 yılının şampiyonu Merve Oflaz oldu. Srdından All Star'da da yarıştı ama uzun süre adada kalamadı, altıncı haftada elenen bir diğer isim oldu. Kendisini şimdilerde Arka Sokaklar'da izliyoruz.

2011 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler

Yüz doksan yedi bölüm süren Ünlüler-Gönüllüler serisinin ilk sezonunda Taner Tolga Tarlacı üçüncü, Taçmin Tümer dördüncü, Nihat Doğan ise ikinci oldu. Sezonun şampiyonu ise milli rekortmen yüzücü Derya Büyükuncu oldu. Sonrasında bu birincilikle alakalı çeşitli olaylar oldu, hala bir sonuca ulaşılamadı.

2012 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler 2

Reyting rekorları kıran yarışmanın altıncı sezonunda ise Ece Begüm Yücetan dördüncü oldu. Anıl Tetik üçüncü olurken, Hasan Yalnızoğlu ise ikinci oldu. Birinci ise şu an Söz'de Erdem Yarbay karakteri ile izlediğimiz Nihat Alptuğ Altınkaya olmuştu. Şampiyon olarak 500.000 liranın sahibi oldu.

2013 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler 3

Yarışmanın bu konseptinin üçüncü sezonunun şampiyonu Hilmi Cem İntepe oldu. Büyük finalde SMS oyları ile kaybeden Doğukan Manço ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Ümit Karan üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Murat Ceylan dördüncü, Cengiz Coşkun ise beşinci olarak yarışmayı tamamladı.

2014 Survivor :Ünlüler-Gönüllüler 4

Sahra Işık'ın altıncı, Yiğit Dikmen'in beşinci, Merve Aydın'ın dördüncü, Ahmet Dursun'un üçüncü, Gökhan Keser'in ikinci olduğu Ünlüler-Gönüllüler serisinin dördüncü sezonunda ise birinci Turabi Çamkıran oldu. "Turbo Turabi efsanesi" böyle başladı da denebilir.

2015 Survivor : All Star

Yayınlandığı sezon neredeyse her bölümüyle zirvede yer alan Survivor'ın bu sezonunda daha önceden yarışan isimler yer aldı. Gönüllüler Takımında; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Hasan Yalnızoğlu, Bozok Gören, Sahra Işık, Nadia Zagli, Özlem Çalın, Taner Özdeş, Seda Aktuğlu ve Duygu Çetinkaya yer aldı. Ünlüler Takımında ise Merve Aydın, Hakan Hatipoğlu, Doğukan Manço, Serenay Aktaş, Anıl Tetik, Berna Canbeldek, Pascal Nouma, Merve Oflaz, Almeda Abazi, Ahmet Dursun, ve Fulya Keskin yer almıştı. Son dörde ise Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Merve Aydın ve Turabi Çamkıran kaldı. Turabi şampiyon olurken Merve Aydın ikinci oldu.

2016 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Yarışmada bu sezonun şampiyonu Çağan Atakan Arslan oldu. Serkay Tütüncü ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Damla Can üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Semih Öztürk dördüncü, Nagihan Karadere beşinci, İbrahim Giydirir ise altıncı oldu. Semih Öztürk'ü şimdilerde Bahtiyar Ölmez'de, Serkay Tütüncü'yü yeni dizi İnsanlık Suçu'nda, Çağan Atakan Arslan'ı ise ilk sezonunda Söz'de izledik.

2017 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Geçtiğimiz sezon ise Sabriye Şengül altıncı, İlhan Mansız ise beşinci oldu. Sema Apak dördüncü olurken Serhat Akın ise üçüncü oldu. Son ikiye ise Adem ile Ogeday kaldı. Adem Kılıççı ikinci olurken şampiyon ise Ogeday Girişken oldu.

Survivor şampiyon 2018

Şampiyon yarın akşam belli olacak. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de büyük finalin, 29 Haziran Cuma günü Kıbrıs'ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Acun Medya çalışanı 24 yaşındaki Alper Baycın'ın sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine yarışmanın yarı final ve final tarihi değişti.

Edinilen bilgilere göre, Survivor 2018'de 29 Haziran Cuma akşamı yarı final yapılacak, yarışmanın finali ise 30 Haziran Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.

YARIŞMACILARIN ŞAMPİYONLARI KİM?

Gönüllüler takımı: Ramazan: Adem, Murat: Damla, Melih: Adem, İpek: Adem, Gamze: Nagihan, Gizem: Adem, Emre: Turabı, Marcus: Adem, Birsen: Nagihan, Funda: Nagihan,Yağmur: Nagihan, Hakan: Nagihan, Nevin: Nagihan, Cumali: Adem

All Star- Ünlüler: Ecem: Adem, Sema: Adem, Nihat:Nagihan, Yiğit: Adem, Sahra: , Berna: Turabı, Mustafa Kemal: Adem, Elif: Adem, Ümit Karan: Adem