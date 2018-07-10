2018 Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı, Yankı Alper’in YouTube’da yayınlanan sohbet programına konuk oldu. Kılıçcı, “Survivor”dan kazandığı para ödülünü ne için kullanacağı sorusunu şöyle yanıtladı: “Kazandığım paranın yarısını bir kuruma bağışlayacağım. Kalanıyla kendime salon açacağım ve orada olimpiyatlara gidecek yetenekli sporcular yetiştireceğim.”
Adem Kılıçcı, kazandığı parayı ne yapacak?
10.07.2018 - 12:39 | Son Güncelleme: 10.07.2018 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı, Yankı Alper’in YouTube’da yayınlanan sohbet programına konuk oldu.
Etiketler : adem kılıççı,magazin haberleri,
570968 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/570968.aspx
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