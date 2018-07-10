Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı, Yankı Alper’in YouTube’da yayınlanan sohbet programına konuk oldu. Kılıçcı, “Survivor”dan kazandığı para ödülünü ne için kullanacağı sorusunu şöyle yanıtladı: “Kazandığım paranın yarısını bir kuruma bağışlayacağım. Kalanıyla kendime salon açacağım ve orada olimpiyatlara gidecek yetenekli sporcular yetiştireceğim.”