Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrem Sak Kim ve Kaç Yaşında? İrem Sak Nereli? soruları gündemde geniş yer alıyor... Sempatik tavırları, başarılı projeleri, yeteneği ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan oyuncu geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalara imza atmıştı. Erkan Petekkaya ile ilgili flaş açıklamalarda bulunan güzel oyuncu gündeme bomba gibi düştü. İşte adından sık sık söz ettiren İrem Sak'ın Bilinmeyenleri...

İrem Sak Kim ve Kaç Yaşında? | İrem Sak'ın Bilinmeyenleri İrem Sak girdiği çeşitli rollerle birçoğumuzun beğenisini toplamış bir isim. İşindeki başarısı ve güzelliğiyle onunla ilgili detaylar bir çoğumuz tarafından merak ediliyor. İşte İrem Sak ile ilgili merak edilenler...

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak9 Şubat 1986’da Sivas’ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi’nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde “Domino’s Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club” reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu’nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5’er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı.

Fakat 5’er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D’de yayınlanan Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı “Yalan Dünya” adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri’ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür’e dönmüştür.

TV PROGRAMLARI

5’er Beşer (2011) Sinem

İnsanlar Alemi (2012) Sinem

Güldür Güldür (2015) Sinem

DİZİLERİ

Şen Yuva (2010) Şehrazat

Yalan Dünya (2012) Tülay



FİLMOGRAFİSİ

Dedemin Fişi (2016) Kader

“Dönerse Senindir”(2016)