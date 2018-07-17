Bir süredir ekranlardan uzak kalan Zuhal Topal, yeni projesi için ekranlara tekrar döneceğinin sinyallerini sosyal medya paylaşımıyla verdi.
"SÜPRİZLERE HAZIR OL"
Evlilik programları yayından kaldırılınca bir süre inzivaya çekilen ünlü sunucu Zuhal Topal, soyal medya hesabından yeni projesinin sinyalini verdi. Topal, "Ekip, zehir, hazırlıklar tam gaz. Sürprizlere hazır ol" notuyla paylaştı.
EVLİLİK PROGRAMLARI KALDIRILINCA İNZİVAYA ÇEKİLMİŞTİ
Ünlü sunucu Zuhal Topal evlililik programları yayından kaldırılınca inzivaya çekilmişti. Topal'ın yeni projesinin sinyallerini vermesi takipçilerini heyecanlandırdı. Zuhal Topal'ın yeni programı FOX TV'de yayınlacak.