Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzisyen Sedat Barış Orhun ile 2013 yılında evlenen Bengi Öztürk, daha sonra boşanmıştı. Bengi Öztürk, bir süredir birlikte olduğu Sertaç Akkaya ile Gayrettepe'deki Dedeman Otel'de dünya evine girdi. Çiftin şahitliğini geçen aylarda nişanlanan Ferhan Şensoy ile Cem Öget yaptı. Oyuncu Hatice Şendil ile eşi Burak Sağyaşar, Yonca Şahinkaya ve Sedef Avcı da düğüne katılanlar arasındaydı.

EGE'NİN HAMSİSİ HATÇE KİMDİR?

Oyuncu Bengi Öztürk 1980 Almanya doğumludur. Ankara Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisiyken o dönem yayınlanmakta olan Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışma programına katılmış ve bu şekilde yıldızı parlamıştır.

Yarışma Programı ile gelen şöhreti



Bengi Öztürk ekranlarda ilk olarak Show TV 'de yayınlanmış olan Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışma programı ile dikkat çekmiştir.Oyunculuk anlamında hünerlerin sergilendiği ilk yarışma programı olan Türkiye'nin Yıldızları yarışması Bengi Öztürk ile birlikte ekranlara Beren Saat, Engin Akyürek gibi ünlü isimler kazandırmıştır.

Yarışmadan sonra birçok dizide rol aldı



Oyuncu Bengi Öztürk katıldığı yarışma sonrası dikkat çekmeyi başarmış ve ekranların sevilen yapımlarında rol almaya başlamıştır. Şöhret, Dila Hanım, Yalan Dünya, Canım Ailem, Kızım Nerede? gibi dizilerde rol alan Bengi Öztürk hayran kitlesini de her geçen gün yükseltmektedir.

Küçük Gelin dizisi ses getirdi



Bengi Öztürk'ün rol aldığı ve sosyal mesaj içermesi nedeniyle de büyük ses getiren Küçük Gelin dizisi ekranlarda sevilen bir yapım olmayı başarmıştır.Bengi Öztürk Küçük Gelin dizisinde canlandırdığı Melek Öğretmen rolü ile dikkatleri üzerine çekmiştir.