Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuğçe Tayfur, sinema oyuncusu Neclâ Nazır ile ses sanatçısı Ferdi Tayfur’un kızı... Babasının izinden giderek arabesk müziğe gönül veren bir isim... Evlerinde hiçbir zaman müziğin eksik olmadığını dile getiren Tuğçe Tayfur, sanatçı bir aileden gelmesinin kariyerine yansımalarını ve yeni projelerini şöyle anlattı:

Arabeske yönelmek benim tercihimdi. Çok ufak yaşlarda, tabii ki babanızın şarkılarıyla büyüyorsunuz. Belki bundan kaynaklanıyor. Müzik çalışmaları konusunda babam her zaman destek verdi. ‘İçim Yanar’ adlı parçada beraber düet yaptık. Klibimde oynadı ve en son Kıbrıs’ta konser verdik. Babamla alakaIı içimden gelen, dilediğim her şey oldu. O benim için derya deniz. Hep yanımda olsun, benimle şarkı söylesin. Babam benim bestelerimi de seviyor. Çünkü ben 13 yaşımdan beri babama beste veriyorum. Onun albümünde de bir çok bestem var. Bir tarafta Ferdi Tayfur, bir tarafta Neclâ Nazır var. Onlar gibi saygıdeğer bir sanatçı olmak istiyorum...

“Göstermelik” adlı single çalışmasını ay sonunda müzikseverlerle buluşturacağını söyleyen Tayfur, şarkının yaza uygun bir pop şarkısı olduğunu kaydederek, söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirtti. Bugüne kadar birçok beste ve şarkı sözüne imza atan Tayfur, YouTube müzik kanalında da dinleyicileri için farklı projeler ürettiğini belirterek, hazırlıklarını yaptığı yeni albümünü kış aylarında çıkaracağını söyledi.