Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç sanatçı Diren İnaç, dinleyicileri ilk dinleyişte etkisi altına alan güçlü sesiyle sektöre iddialı bir giriş yapıyor. Bir müddet Kardeş Türküler bünyesinde çalışmalar yapan İnaç; Feryal Öney ile yaptığı düet ile kariyerinde yepyeni bir döneme başlıyor.

Sözleri Hakan Kara, müziği Hakan Kara ve Ömer Avcı’ya ait olan parça Diren İnaç ve Feryal Öney’in sesinde ruh buluyor. “Ay Salınır” yumuşak ezgileri ve etkileyici sözleriyle; yaz gecelerinde yapılan dost sohbetlerine eşlik edecek bir parça. Müzik severlerin çalma listelerinde yer alan zamansız parçaların arasına girecek olan Ay Salınır; Kınay Production imzasıyla 3 Ağustos’ta tüm dijital platformlarda yayına girecek.