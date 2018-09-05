Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında Derya Tuna, Eylül Öztürk, Seda Akgül ile '4 Kadın Zamanı'nda sunuculuk yapan Hande Ataizi tekstil sektörüne giriyor.

NİŞANTAŞI'NDA KİRALIK DÜKKAN ARIYOR

Tekstil sektörüne giren Ataizi, kendi tasarladığı kıyafetleri satacak. Bir mağaza açmayı planlayan oyuncu, şu sıralar Nişantaşı civarında kiralık dükkan arıyor. Ataizi'nin ürünleri, çeşitli mağazalarda da satışa çıkacak.

EVLİLİK TEKLİFİ YAĞIYOR

Hande Ataizi, Eylül 2012'de evlendiği oğlu Leon'un babası Amerikalı Benjamin Harvey'den geçen mayısta boşanmıştı. 44 yaşında olmasına rağmen hala formunu ve güzelliğini koruyan Hande Ataizi'ye sosyal medyadan evlilik teklifi yağıyor. Hayranları, DM'den mesajlar atıyor. Instagram'da 451 bin takipçisi olan Hande Ataizi tekliflere gülüp geçiyor.