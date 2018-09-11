Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki akşam Nişantaşı’ndaydı.

"BİR HABER ALDIM"



Bir mekanda ev yemekleri yiyen İbrahim Kutluay, keyfi yerinde halde aracına doğru yöneldiği sırada muhabirlerin "İbrahim Bey çok neşelisiniz. Bunun sebebi nedir?" sorusuna, "Az önce arkadaşlarla yemek sırasında bir haber aldım. Bu beni çok mutlu etti" cevabını verdi.

İbrahim Kutluay'ın bu kadar mutlu görünmesi ve 'Bir haber duydum ona mutlu oldum" demesi eşinden boşanmaya karar veren Demet Akalın'ı akıllara getirdi.

"BEN DE DUL KALABİLİRDİM" DEMİŞTİ



Demet Akalın, eski sevgilisi İbrahim Kutluay’dan bir süre önce boşanan Demet Şener’e teşekkür borçlu olduğunu söylemişti. Akalın, “Demet Şener hakkında konuşamam. Sadece ona teşekkür edebilirim. Düşünsenize ben de şu an 2 çocukla dul kalabilirdim.” demişti.