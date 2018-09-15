Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX TV ekranlarında uzun zamandır tanıtımı dönen 'Bir Deli Rüzgar' dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Uğur karakterini canlandıran Berk Cankat kimdir? Berk Cankat'ın dizileri, hayatı, yaşı, boyu gibi konular internette araştırılıyor. 1984 doğumlu olan yakışıklı oyuncu Berk Cankat'a dair detaylar...

BİR DELİ RÜZGAR UĞUR KİMDİR?

Red Road adlı gece kulübünün sahibi, 35 yaşlarında, yarı-karanlık bir tip… Az konuşuyor, gizemli… Biraz ürkütücü bir sessizliği ve bazen psikopat bakışları / davranışları var. Ama çok yakışıklı ve karizmatik… Gökçe, sahne hayatına onun kulübünde adım atacak. Niyeti, amacı nedir, kolay çözülemeyen biri Uğur… İyilikle kötülük arasındaki ince çizgide sıkışmaktan, kaybolmaya yüz tutan bir ruh…

BERK CANKAT KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da doğan Berk Cankat, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunudur. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra tiyatro ile sanat hayatına adım attı. Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış ardından farklı projelerde yer almıştır.

Güzel Köylü dizisi ile yıldızı parladı

Berk Cankat oyunculuk eğitimi aldıktan sonra birçok tiyatro oyununda ve dizilerde yan rollerde oynamıştır. Ancak asıl yükselişini Gizem Karaca ile birlikte başrolü paylaştığı Güzel Köylü dizisi ile yakalamıştır.

Berk Cankat Güzel Köylü dizisinde canlandırdığı Cemal karakteri ile dikkat çekmiş ve ardından başarılı projelerde boy göstermiştir.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı

Berk Cankat ekranların en başarılı yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin ilk sezonunda rol almış ve başarılı bir performans sergilemiştir.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Beren Saat, Hülya Avşar, Vildan Atasever gibi isimlerle birlikte çalışan Berk Cankat, bu dizide İskender karakteri ile ekrana gelmiş, sonrasında ise senaryo gereği diziden ayrılmıştır.

Yıldızlar Şahidim dizisinde Aras karakteri ile ekranda

Berk Cankat kısa bir aranın ardından yeni bir dizi projesi ile ekrana hızlı bir dönüş yapmıştır. Başrolde oynadığı ve Aras adlı bir pop yıldızını canlandırdığı Yıldızlar Şahidim dizisinde Berk Cankat'a Kiraz Mevsimi dizisi ile yıldızı parlayan Özge Gürel ve en son Güllerin Savaşı dizisi ile izlediğimiz başarılı oyuncu Canan Ergüder eşlik etti.

Ömer Berk Cankat, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Gülizar dizisinde Murat karakterini canlandırmıştı.

Bir Deli Rüzgar dizisinde Uğur rolü

Yakışıklı oyuncu Berk Cankat, FOX TV kanalında ekranlara gelen Bir Deli Rüzgar dizisinde Uğur karakterini canlandıracak.