Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli bilgi yarışmasında futbolla ilgili bir soru çıktı.

Yarışmacıya, "Galatasaray'da 7 sezondur yaptığı kurtarışlarla birçok maçta yenilgiyi engelleyen ve hakkında "Çayı da mı ben koyayım" şeklinde 'caps'ler yapılan kaleci kimdir?" sorusu yöneltildi.

DORU CEVABI VERDİ

Kadın yarışmacı, sosyal medyada büyük ilgi gören 7 bin 500 TL'lik bu soruya 'Muslera' doğru cevabını verdi.

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

Fernando Muslera, 16 Haziran 1986 tarihinde Arjantin, Buenos Aires’de doğmuştur. Tam adı Nestor Fernando Muslera Micol’dur. Uruguay’lıdır. Uruguay milli takımının da kaleciliğini yapmaktadır.

2004 yılına kadar Urugus takımının altyapısında kaleci olarak yetişti. 2004 yılında A takımında oynamaya başladı. 2006 yılında kiralık olarak Uruguay’ın Nacional takımına gitti. 2007 yılında ise birçok Avrupa kulüplerinin dikkatini çekince İtalya'nın Lazio takımıyla 3 milyon Euro karşılığı anlaştı.

Fernando Muslera, IFFHS tarafından 2010 yılının dünyada en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi.

2011-12 sezonu öncesi 6.750.000 Euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer oldu.

Muslera Galatasaray forması ile ilk maçına Olympiakos karşısında çıkmış, fakat 1. dakikada gelen gole engel olamayınca takımı, hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrılmıştır.

Muslera, Galatasaray'daki ilk penaltı kurtarışını ise Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 10. haftasında oynanan Mersin İdman Yurdu maçının 45. dakikasında yapmış ve takımının puan almasını sağlamıştır.

Kariyerindeki ilk ve tek golünü 8 Nin normal sezonun son maçı olan Manisaspor - Galatasaray maçının 82. dakikasında penaltıdan atmıştır.

Ayrıca Muslera aynı maçta Faryd Mondragon ve Claudio Taffarel 'in elinde bulunan normal ligde 15 maç gol yememe rekorunu 19 maça çıkararak rekorun tek sahibi olmuştur.

Fernando Muslera, Uruguaylı fotomodel Patricia Callero ile nişanlıdır. 30 Aralık 2016 tarihinde Patricia Callero ile Uruguay'ın başkenti Montevideo'da evlendi.

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2004-2007 - Montevideo Wanderers

2006-2007 - Nacional (kiralık)

2007-2011 - Lazio

2011- - Galatasaray