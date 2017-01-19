Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine ilişkin, "Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından başlıklar:

(Anayasa değişiklik teklifi) Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır.

Referandum kampanyamızı "evet" üzerine kuracağız

Teklifin referandumda halkımız tarafından kabul göreceği inancındayım.

AYRINTILAR GELİYOR...