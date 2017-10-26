Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Ekonomik Forumu’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin referandum kararını dondurma teklifine ilişkin konuştu. Yıldırım özetle şunları söyledi: Orta Doğu’da durum iç açıcı değil. Kuzey Irak’ta yanlış karar veren Barzani ‘referandum öncesi şartlara dönüyoruz’ diye açıklama yaptı. Peki, madem buraya gelecektin, niye bu yanlışta ısrar ettin, niye yıllardır sizi himaye eden, hayat alanı oluşturan Türkiye’nin sözünü dinlemedin? ‘Yanlış hesap Bağdat’tan döner’ derler. Nihayet yanlış hesap Bağdat’a gitmeden dönüş oldu. Suriye ve Irak’ta devam eden siyasi otorite boşluğu, iç savaş, terör örgütlerinin alandaki varlığı bölgemiz için ön görü yapmamızın önündeki en büyük engel.

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

Başbakan Yıldırım, AB’nin Türkiye’nin 50 yıllık hedefi ve beklentisi olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye bugüne kadar Birliğe tam üyelik konusunda kararlılığını sürdürmüştür ancak son 1-2 yılda yaşanan gerginlikler sonrası ilişkilerimizin arzu etmediğimiz bir düzeyde. Bunun geçici bir durum olduğunu kabul ediyoruz. Bizim Avrupa’dan beklediğimiz şudur, özellikle Leipzig’den sonra gelecek vizyonunu gözden geçirmesi lazım. Türkiye’nin de içinde olduğu genişleyen bir Avrupa mı düşünüyor yoksa kendi sınırlarını yüksek duvarlarla kapatmış bir Avrupa kulübüne mi dönüşmek istiyor? Bu kararı onlar verecek. Biz buradayız. Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, Avrupa ile kesilen müzakerelerin tekrar başlaması konusunda karar bizim değil, Avrupa Birliği’nindir. Komşumuz Yunanistan başından beri Türkiye’nin içinde olacağı bir Avrupa Birliği istemektedir, bu konuda teşekkür ediyoruz.

YILDIRIM:15 TEMMUZ’DA MEMLEKET KORUDUNUZ

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’deki Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti sırasında Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının tekâmül uçuş eğitimlerinin bel kemiğini oluşturan, çift türbinli süpersonik T-38M uçağına binerek poz verdi. Burada askerlere de hitap eden Yıldırım, “15 Temmuz’daki hain kalkışma sırasında milletin emanetini demokrasi ve millî iradeyi kahramanca savunan Türk Hava Kuvvetlerimizin yiğit personeline teşekkür ediyorum. Siz o gece bu güzel ülkeyi korudunuz, bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz” dedi.