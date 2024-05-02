Kesin seçim sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak

YSK, yerel seçimlerin kesin sandık sonuçlarının 6 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların 6 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.

200 BİNİ AŞKIN SANDIK KURULDU

34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

CHP seçimde yüzde 37,7 ile birinci parti oldu.

Böylece CHP, 1977 seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti konumuna yükseldi.