İyi Parti'de kriz: Bilal Bilici istifa etti, vekil sayısı düştü

İyi Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etti. Böylelikle İyi Parti'nin vekil sayısı 37'ye düştü.

31 Mart yerel seçimleri sonrası parti içi krizin yaşandığı ve genel başkanın değiştiği İyi Parti'de istifalar devam ediyor. Son istifa haberi ise İyi Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partiden ayrılma kararı aldı.

Bilici'nin istifasıyla İyi Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 37’ye düştü.