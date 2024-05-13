Duvardaki fotoğrafa dikkat! İyi Partili başkanın odasında "Akşener" detayı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ziyaretinden paylaştığı karede; İyi Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan'ın odasında Genel Başkanı Dervişoğlu yerine eski başkan Meral Akşener'in fotoğrafının olduğu görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İyi Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve DEM Parti İzmir İl Başkanı Zehra Karabulut'u ayrı ayrı makamlarında ziyaret etti.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Tugay, fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımda "Nazik kabulleri için her bir il başkanımıza ve yönetimlerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanırken dikkat çeken bir detay görüldü. İyi Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan'ın makamında çekilen karede, arka planda Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafının yer aldığı görüldü. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bu duruma ne diyeceği ise merak konusu oldu.

İşte o fotoğraf: