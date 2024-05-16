Numan Kurtulmuş tarih verdi: Yeni anayasa çalışmalarında son durum ne?

Yeni anayasa turu devam ediyor! Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ile görüştü

Yeni anayasa turu devam ediyor! Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ile görüştü

AK Parti grubunu ziyaret eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında içerik çalışmalarının ekim ayından itibaren başlayabileceğini söyledi.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında siyasi parti ziyaretlerine devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni bir açıklama geldi.

AK Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, sonrasında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yasama dönemi başladığında, ekim ayından itibaren bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir" dedi.