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Yeni anayasa çalışmaları hız kesmiyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş MHP'yi ziyaret edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yeni anayasa çalışmaları hız kesmiyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş MHP&#039;yi ziyaret edecek

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de yeni anayasanın hazırlanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yönelik ziyaretler gerçekleştiriyor. Kurtulmuş, bugün MHP Grubu'nu ziyaret edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa mesaisi devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partiyi ziyaret etti. Görüşmelerde yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alındı, ortak çalışma ve uzlaşı vurgusu yapıldı.

MHP İLE GÖRÜŞECEK

Kurtulmuş yeni ve sivil anayasa için siyasi parti gruplarından destek istedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün saat 13.00'te de MHP grubu ile görüşecek. Görüşmede sivil anayasanın oluşması için karşılıklı önerilerde bulunulacak. Ayrıca anayasadaki temel ilkeler masaya yatırılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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