Şamil Tayyar, kamuda tasarruf tedbirlerini değerlendirdi: Sandıkta dayak mı yemek gerekiyordu?

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber canlı yayınında bugün açıklanan kamuda tasarruf paketi üzerine değerlendirmede bulundu. Tayyar, "Ortaya konan tedbirler sadece bugünkü açıklamalarla sınırlı değil. Sayın Bakan Şimşek'in belirttiği gibi vergi adaletsizliğin giderilmesi, kayıt dışılığın giderilmesi gibi yeni paketler de gelecek. Harcamalarda kısıtlamaya gidilmesi için sandıktan düşük oy almaya gerek yoktu. Böyle bir tedbir almak için sandıkta dayak mı yemek gerekiyordu" dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olarak, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Tayyar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"GELİR DENGESİZLİĞİ GÖZE BATTI"

Gelir gurupları arasında çok ciddi dengesizlik oluştu. Zengin daha zengin oldu. Orta direk neredeyse azaldı, onların önemli bir kısmı da alt tabakaya yaklaştı. Gelir dağılımındaki dengesizlik ve derin yoksulluk ister istemez göze battı.

"BU REFORM DEĞİL OLMASI GEREKEN"

Bugün iki bakanımızın açıkladığı tasarruf tedbirleri, aslında bir reform değil olması gerekendi. AK Parti 2002'den beri zaten böyle yönetiyordu. Son zamanlardaki fuzuli açıklamalar şimdi kısılıyor.

"YENİ PAKETLER DE GELECEK"

Ortaya konan tedbirler sadece bugünkü açıklamalarla sınırlı değil. Sayın Bakan Şimşek'in belirttiği gibi vergi adaletsizliğin giderilmesi, kayıt dışılığın giderilmesi gibi yeni paketler de gelecek.

"SANDIKTA DAYAK MI YEMEK GEREKİYORDU"

Harcamalarda kısıtlamaya gidilmesi için sandıktan düşük oy almaya gerek yoktu. Böyle bir tedbir almak için sandıkta dayak mı yemek gerekiyordu. Bugün açıklananlar olması gerekenlerdir.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARINI DEĞERLENDİRDİ

Milletvekili maaşına gelene kadar 33 ayrı kademede çok daha yüksem maaşlar var. Bunlar hiç konuşulmaz. Milletvekili maaşı 34. sırada yer alıyor. Milletvekilinin maaşı dışında kamuya yüklediği hiç masrafı yok. Bütün kavga ve tartışma bunun üzerinden yürüyor.