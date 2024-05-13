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Kamuda tasarrufun faydaları neler olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kamuda tasarrufun faydaları neler olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketine yönelik değerlendirmede bulunarak, "Paket kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek" ifadelerine yer verdi.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hazırlanan tasarruf paketine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz'ın konuya yönelik açıklaması şu şekilde:

CARİ AÇIK AZALIYOR

Cari işlemler açığımız azalmaya devam ediyor. 2024 yılı Mart ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık, 2023 yılı Mayıs ayına göre 25,8 milyar dolar azalarak 31,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2024 yılı Ocak-Mart döneminde ise cari açıktaki iyileşme geçen senenin aynı dönemine göre 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

"TASARRUF PAKETİ CARİ DENGEYİ DESTEKLEYECEK"

Cari işlemler dengesindeki iyileşme büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklanmıştır. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 15,1 milyar dolar azalmıştır. Bugün açıkladığımız ve ana amaçlarından biri mali disiplinin güçlendirilmesi olan ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik’ paketi de, kamu harcamalarını azaltırken yurt içi tasarruflarımızı arttırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek.

FİNANS KALİTESİ ARTACAK

Kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz ekonomi programımızla cari açığın daha da azalmasını ve finansman kalitesinin daha da artmasını öngörüyoruz.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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