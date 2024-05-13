Dolar düşüyor, TCMB topluyor! Bir günde tam 4,16 milyar dolar daha

Dolarda son dakika! Detayları bugün belli olan kamuda tasarruf paketinin enflasyona pozitif katkı sunacağı ve TL’yi destekleyeceği görüldü. 13 Mayıs dolar fiyatı %0,3 düşüşle 32,21 TL’ye geriledi. Bu arada TCMB hızla rezerv toplamaya devam ediyor. Sadece cuma günü 4 milyar 160 milyon dolarla son zamanların rekor günlük alımı gerçekleşti. Böylece net rezervler nisan başından itibaren 40 milyar doların üzerinde arttı ve -23,76 milyar dolara kadar toparlandı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar yeni haftaya kamuda tasarruf paketi ile başladı. Enflasyonla mücadeleye büyük katkı sunması ve TL’yi desteklemesi beklenen paket olumlu karşılandı. Döviz kurları haftaya düşüşle başladı, Türk lirasında değerlenme sürdü. Bu sabah 32,30 civarında bulunan dolar, akşam saatlerinde 32,21’e kadar geriledi. Böylece günlük bazda %0,3’lük düşüş gerçekleşti. Kurda gün içerisinde en düşük 32,17 seviyesi görülürken; döviz bürolarında dolar, akşam saatlerinde 32,10-32,20 TL alım ve satım aralığında seyretti.

TCMB’NİN REZERVLERİ HIZLA ARTIYOR

Bu arada haftalardır rezervlerini güçlendiren TCMB, döviz alımlarına da son sürat devam ediyor. Sadece cuma günü gerçekleşen işlemlerde 4 milyar 160 milyon dolarlık alım daha gerçekleşti. TCMB’nin swap hariç net döviz pozisyonu 1 Nisan’da -66,20 milyar dolara gerilemişti. Son alımla birlikte -23,76 milyar dolara kadar toparlanma gerçekleşti. Özellikle son 6 haftada gerçekleşen alımların etkisiyle birlikte swap hariç net rezervlerde 40 milyar doların üzerinde düzelme kaydedildi.

ALTIN FİYATLARI DA GERİLEDİ

Bu arada geçen haftanın son iki işlem gününde yükselen altın fiyatları da haftaya düşüşle başladı. Ons altın yüzde 1 değer kaybıyla 2335 dolara kadar gerilerken, gram altın tarafında da benzer bir değer kaybıyla birlikte 2420 TL seviyesi görüldü.

Bu gerileme kâr satışı olarak değerlendirilirken; Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2426 – 2470 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın akşam saatlerinde 40 bin 14 TL, yarım altın 8 bin 25 TL ve tam altın da 15 bin 976 TL’den satılıyor.

BORSA TEKRAR 10.000’E Mİ?

Öte yandan geçen hafta 10.383 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek zirveden dönüşe geçen BİST100 endeksi; haftanın ilk işlem gününde de yüzde 1,59 değer kaybederek, 10.055’e geriledi. Gün içinde gördüğü en düşük noktadan kapanış gerçekleştiren borsada, bankalar ve sınai sektör hisselerinin genelinde kâr satışları öne çıktı. Analistler; 10.000 seviyesinin psikolojik bir destek olduğu, daha aşağıda ise 9950-9850 bandının ana destek olarak izlenmesi gerektiği ve bu seviyelerden tepki alımları gelebileceği beklentisini dile getiriyor.