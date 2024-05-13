Meteoroloji'den o iller için kritik alarm! Şimdiden etkili olmaya başladı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın devam edeceği belirtildi. Ayrıca bazı bölgelerde sağanak ve yer yer kuvvetli yağışın akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı konusunda uyarılıyor. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu değerlendirme raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yarın (Salı) batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURDUR 7°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman hariç) bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 4°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde bu akşam yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kaynak: Türkiye Gazetesi