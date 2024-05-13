Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Pozitif gündeme yeni diken: 'Hamas'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Kathimerini gazetesi, Miçotakis ile Erdoğan arasında yaşanan Hamas görüş ayrılığını manşetine şu sözlerle taşıdı: "Pozitif gündeme yeni diken: Hamas"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl dördüncü kez Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Beştepe'de gerçekleşen kritik zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında her iki taraf önemli açıklamalarda bulundu.

Yumuşama ve işbirliğinin devam edeceği mesajı verilen açıklamalara Hamas konusundaki görüş ayrılığı damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Hamas'ı terör örgütü olarak gören Yunanistan lideri Miçotakis'i eleştirdi.

POZİTİF GÜNDEME YENİ DİKEN: HAMAS

Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunanistan basınında da geniş yankı buldu. Kathimerini gazetesi manşetinden duyurduğu haberde "Pozitif gündeme yeni diken: 'Hamas'" başlığını attı. Gazete, Erdoğan'ın bu çıkışının Türkiye'nin dış politikasının Filistin meselesine ne kadar önem verdiğini açıkça gösterdiğini vurguladı.

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS OLUMLU GÜNDEMİ GÜÇLENDİRDİ

Ta NeA gazetesi "Erdoğan ve Miçotakis şu konuda anlaştı: Tartışma" başlığıyla okurlarına duyurdu. Gazete "Görüşme, iki lider arasında olumlu gündemi güçlendirmeyi amaçlıyor." diye yazdı.

MİÇOTAKİS ONURUNA KEBAP VE BAKLAVA

Newsbeast, "Hamas, azınlık ve Kahire konusunda anlaşmadılar: Ama Erdoğan ve Miçotakis birbirini kırmadı" başlığını attı. Gazete aynı zamanda Ankara'da Miçotakis onuruna verilen yemeği, "Miçotakis-Erdoğan yemeğinde zeytinyağlı, kebap ve baklava" başlığıyla okurlarına duyurdu.

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS ARASINDA 3 ANLAŞMAZLIK

iefimerida da Hamas, azınlık ve Kahire Camii konusundaki anlaşmazlıklara dikkat çekti. Gazete, 3 konuda yaşanan anlaşmazlık sonrası "Erdoğan-Miçotakis hangi konuda anlaştılar?" başlığını attı.

PENTAPOSTAGMA: MİÇOTAKİS'E TEŞEKKÜR ETTİ

Bir diğer Yunan gazetesi Pentapostagma, basın toplantısına işaret ederek şunları yazdı:

İlk konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'e Türkiye ile ikili ilişkilerin gelişmesinden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan, 'Sayın Miçotakis ve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.' dedi.