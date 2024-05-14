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Yeni anayasa turu devam ediyor! Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları içi parti görüşmelerini sürdürüyor. Kurtulmuş bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Yeni anayasa çalışmaları sürecini yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te siyasi parti gruplarını ve liderlerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. Kurtulmuş bugün de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

"SÖZ DE KARAR DA MECLİS'İN"

Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen iki isim poz verdi. Bahçeli açıklama yapmazken Kurtulmuş ise "Bahçeli Bey'in görüşlerini alarak turumuzu sürdürdük. Son derece faydalı. Türkiye bu yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulacak. Demokrasi, yeni bir anayasa ile karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’de bu konuda fikirlerim var diyen herkesi dinleyeceğiz. Umut ediyoruz ki yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır. Sonunda söz de karar da Meclis'indir." dedi.

Kurtulmuş daha önce de CHP, İYİ Parti, Saadet ve DEM Parti gruplarını ziyaret etmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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